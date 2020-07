Calcio: Eccellenza, l'Aygreville blinda il centrocampo con Xavier Usel

Portato in squadra il forte Dayné, l'Aygreville di patron Simone Zoppo brucia la seconda tappa di mercato aggiudicandosi dall'Alessandria un altro valdostano, Xavier Usel. Classe 2000, centrocampista di qualità che ha giocato anche in serie C, Usel sembra proprio il 'ragazzo giusto' atteso da mister Matteo Pasteris per completare l'assetto di un settore già forte di suo ma che per i rossoneri rappresenta l'atout in grado di portarli, nella prossima stagione, al salto di qualità mancato d'un soffio quest'anno.

"Dayné e Usel rappresentano due buoni 'colpi' in linea con il nostro programma di valorizzazione dei giovani valdostani - commenta la dirigenza dell'Aygreville - e in questi giorni stiamo seguendo altre trattative. Siamo 'frugali' ma attenti alle positive novità soprattutto di chez-nous".

Gli occhi dei vertici societari delle Acquile e di mister Pasteris sono puntati in particolare su Paris del QuinciTava e su Mommi del Pro Stesto.