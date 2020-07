UTMB® for the Planet c'est parti

Depuis lundi 20 juillet, il est désormais possible de s'inscrire aux 4 courses virtuelles UTMB® for the Planet, et ainsi tenter de se mesurer à l'une des quatre épreuves mythiques de l'événement que sont l'OCC, la CCC®, l'UTMB® et la PTL®. Annoncée, il y a un mois, cette initiative digitale et solidaire permet aux coureurs de participer à un UTMB® virtuel en enregistrant leurs activités depuis chez eux où qu'ils se trouvent sur la planète. Les partenaires et la course Val d'Aran by UTMB® se sont également prêtés au jeu, en mettant en place plusieurs challenges inédits à retrouver sur la plateforme UTMB® for the Planet.

La plateforme digitale intégre un classement en temps réel qui file du 20 juillet à la date de clôture des courses virtuelles le 30 août. L'occasion de se tester et de se mesurer à ses amis et aux meilleurs athlètes de la discipline.



Afin de donner la possibilité au plus grand nombre de participer et de goûter aux joies du trail, il est possible de réaliser sa course virtuelle en plusieurs étapes et en kilomètres-effort. La participation à l’une des courses virtuelles UTMB® for the Planet est gratuite mais il est donné la possibilité aux coureurs de faire un don à WWF France. Lorsqu'une course virtuelle est terminée, les participants débloqueront un badge exclusif de Finisher. Quant aux coureurs qui choisissent de supporter WWF France, ils obtiendront un dossard virtuel exclusif. A noter que 3 dossards pour l'UTMB® Mont-Blanc sont à gagner pour les Finishers de l'UTMB® Virtual 50, UTMB® Virtual 100 et UTMB® Virtual 170. Quant à l'organisation, elle s'engage aussi à soutenir WWF France.