Ultratrail: Al via UTMB® for the Planet

Da questa mattina, è possibile iscriversi alle 4 gare virtuali di UTMB® for the Planet e provare così a competere nelle distanze mitiche della manifestazione: OCC, CCC®, UTMB® e PTL®. Annunciata un mese fa, questa iniziativa digitale e solidale permette ai corridori di partecipare a un UTMB® virtuale registrando le loro attività da casa ovunque si trovino sul pianeta. I partner e Val d'Aran by UTMB® si sono inoltre prestati al gioco creando diverse nuove sfide che si trovano sulla piattaforma UTMB® for the Planet.

La piattaforma digitale integra una classifica in tempo reale che parte dal 20 luglio e si aggiornerà fino alla data di chiusura delle gare virtuali il 30 agosto. L'opportunità è quella di mettersi alla prova e di misurarsi con i propri amici e con i migliori atleti della disciplina.

Per permettere a tutti di partecipare e godere delle gioie del trail running, sarà possibile completare la propria gara virtuale in più tappe e sulla base del chilometro-sforzo.



La partecipazione alle gare virtuali UTMB® for the Planet è gratuita, ma i corridori hanno la possibilità di fare una donazione al WWF Francia. Al termine di ogni gara virtuale, i partecipanti sbloccheranno un esclusivo badge Finisher. I corridori che scelgono di sostenere il WWF Francia riceveranno inoltre un pettorale virtuale. Nota importante: tra i Finishers dell’UTMB® Virtual 50, UTMB® Virtual 100 e UTMB® Virtual 170 verranno selezionati 3 corridori che vinceranno un pettorale per l'UTMB®Mont-Blanc 2021. Anche l’organizzazione si impegna ugualmente a sostenere il WWF Francia.