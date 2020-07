Trail: Anche la Crabun Mountain Race si arrende al Covid-19

Massimo Farcoz in azione, vincitore del Crabun 2018

Si assottiglia ancora ed è ormai ridotto al lumicino, il calendario 2020 delle corse in montagna e dei trail. La sedicesima edizione del Crabun Mountain Race (Circuito Tre Cime), organizzata dall'Asd Pont-St-Martin e dai Comuni di Perloz e Pont-St-Martin, per quest'anno è stata annullata ed è stata rinviata al 2021.

A causa delle restrizioni ancora vigenti per la prevenzione del Covid-19, problemi organizzativi ed economici (impossibile, ad esempio, mantenere le distanze tra gli atleti e tra questi e i tifosi e anche la ridistribuzione dei volontari comporterebbe difficoltà) hanno costretto al rinvio di un anno, così come per le altre due gare inserite nel Circuito Tre Cime, ovvero la Biella-Monte Camino e la Ivrea-Mombarone.