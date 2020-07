Equitazione: A Torgnon, bilancio positivo per organizzazione e binomi in gara

Sono stati 230 i binomi partecipanti, la maggior parte da fuori valle. Bella e brava la compagine valdostana composta da quattro circoli ippici: CI San Maurizio, CI D’Ampaillan, SIV e Ecurie Villefranche.

Dopo una prima giornata dai risultati un po’ sottotono per alcuni binomi, causa piccoli errori in campo, i giorni successivi hanno premiato gli allenamenti e la preparazione dei nostri atleti. Un crescendo che ha permesso di raccogliere buoni piazzamenti e diversi podi.

Organizzata dal Comune di Torgnon e dalla Torgnon Endurance ASD in collaborazione con la Fise Valle d’Aosta, la kermesse sportiva ha regalato anche quest’anno grandi momenti di equitazione a 1780 metri di quota, grazie anche al bel tempo per tutto il week end. Grande energia in campo, bella atmosfera tra il numeroso pubblico presente e mantenimento delle misure anti Covid19.

Momento più atteso è stato il Gran Premio che si è consumato domenica 19 luglio, a partire dalla 15.30. Una prova molto tecnica e la grande energia dei binomi in campo hanno offerto al pubblico un grande momento di equitazione. Ha vinto la Cat. 140 il binomio lombardo composto da Cecilia Brenna in sella a Cladem Equi Store Boleybawn (Il Roncolino Asd), al 2° posto Matilde Borromeo in sella a Deante ( CI S.Milanese C.A. Cavallo) e a chiudere il podio è stato Davide Azzolina su Die Shone (Del Rampante ASD).

“Siamo molto soddisfatti di questo primo week end - commenta Alba Del Dosso, presidente dell’ASD Torgnon Endurance - tutto è andato benissimo. Sono molto felice di tutta l’organizzazione, tutto ha funzionato bene e ringrazio tutti, è stato uno splendido inizio e ci ha ripagato di tutta la fatica messa in cantiere, sono molto gratificata, abbiamo registrato tanti complimenti dai partecipanti anche quest’anno che hanno apprezzato molto l’evento e l’accoglienza. Sono felice anche del podio femminile di Cecilia Brenna che ha così bissato il Gran premio che aveva vinto qui due anni fa”.

“Cavalli e Torgnon è ormai un binomio assodato - aggiunge Stefano Perrin, Assessore al Turismo di Torgnon - L’Amministrazione comunale ci crede e siamo contenti di non aver alzato bandiera bianca in fase critica con il Covid, ora stiamo raccogliendo i risultati. Da soli non si fa nulla, e il team organizzativo è importante e coeso e grazie all’impegno di tutti portiamo il nome di Torgnon in giro per il mondo, con un buon ritorno per l’economia locale".

“Il bilancio è molto positivo - conclude Giovanna Rabbia Piccolo, delegato regionale della FISE (nella foto con il Presidente nazionale) - sia per la location che per l’organizzazione che ormai è collaudata. Abbiamo molti concorrenti fedeli al concorso, che ritornano ogni anno e questo conferma il fatto che si siano trovati a proprio agio nelle precedenti edizioni. Quest’anno poi chi è tornato a Torgnon ha anche avuto la bella sorpresa di trovarsi il campo prova coperto, utile sia con il sole che con la pioggia. E’ un concorso che si può svolgere grazie all’importante supporto economico e organizzativo del Comune di Torgnon che ha sempre creduto in questo sport e ne ha fatto un atout importante per il territorio”

Si replica con il salto ostacoli il 24 -25 - 26 luglio 2020 con il secondo week end del Jumping Torgnon – Concorso Nazionale di salto ostacoli A3*, con montepremi da 20mila euro. Il mese di luglio, che vede la conca del sole vera e propria capitale valdostana dell’equitazione, cambia marcia e si apre a fine mese al territorio con le gare di Endurance dal 31 luglio al 2 agosto, lungo gli splendidi anelli di gara del Trofeo internazionale “Les Grandes Montagnes”, giunto alla 23esima edizione.

I RISULTATI DEL SALTO OSTACOLI - JUMPING TORGNON

VENERDI 17 LUGLIO

Nella C130 primo posto per François Spinelli che ha portato a casa anche il primo posto nella C130 a fasi consecutive sul cavallo Never. 2° posto per Nicolò Borelli su Vetiver di San Patrignano e 3° posto per Adriano Prisco su Odabella. Tra i valdostani in gara 30° posto per Paolo Sandri su Carlington du Domaine Z del CI d’Ampaillan ASD.

Nella C120

26° posto per Margherita Maquignaz in sella a Fais.D (CI San Maurizio) al 31° posto Sharon Payn su Fuego

LB80 di precisione

Bene i Valdostani nella Lb80 di precisione! I giovani binomi hanno tutti ben figurato con percorsi netti ottenendo tutti un bel 1° posto ex aequo: grandi soddisfazione quindi per Sara Oddone su Quarolin D’ore e Arianna Cerana su JohnnY Cash (CI d’Ampaillan ASD), Cherie Maquignaz su William (SIV), Noemi Bettinelli su Amber Van de Grohevenhoeve (SIV) e Caterina Bernardi, alla sua prima gara, in Sella a Staki (Ecurie Villefranche).

L90 a fasi consecutive

9° posto per Jolie Mazzotta su Czuh Ruberha14 (SIV) 17° per la compagna di scuderia Giada Palama su Ultima De Sohan e 20° posto per Cherie Maquignaz su William

B100 a fasi consertive

7° posto per Giada Palama su Ultima De Sohan e 22° posto per Jolie Mazzotta su Czuh Ruberha14Ziran

B110 a tempo

8° posto per Cassandra Bionaz su Ziranda H (SIV)

16° posto per la valdostana Yara Daudry, iscritta fuori Valle al CI Tre Rivi Riding Club e 23° posto per Cassandra Bionaz su Ziranda.

In C115 mista a barrage consecutivo

SABATO 18 LUGLIO

Grande giornata di gare sabato per i binomi Valdostani che hanno tutti migliorato le prestazioni e i risultati rispetto al giorno precedente.

Nella C130 Paolo Sandri su Carlington du Domaine Z del CI d’Ampaillan ASD chiude con un buon 11° posto su 37 partenti, unico valdostano impegnato in questa categoria.

Nella C120 mista a barrage consecutivo ottimo il 3° posto assoluto di Sharon Payn del CI San Maurizio, 22° posto invece per Margherita Maquignaz su Fais.D.

Nella LB80 di precisione 1° posto ex aequo di Sara Oddone su Qualorin D’ore (CI D’Ampaillan) che conferma il risultato del giorno precedente, così come Cheri Maquignaz su William (SIV). ) 9° posto per Noemi Bettinelli su Amber Van de Grohevenhoeve e Arianna Gastaldi su Strong Tide (SIV). 12° posto infine per Caterina Bernardi su Staki (Ecurie V.)

Nella B 90 a tempo sono Giada Palama su Ultima De Sohan (SIV) e alle sue spalle la compagna di scuderia Cheri Maquignaz su William a conquistare i primi due gradini del podio, con tempi molto veloci. 8° posto per Arianna Cerana su Johnny Cash (Ampaillain), 11° posto per Jolie Mazzotta su Czuh Rubertha14.

In B100 a tempo Jolie Mazzotta su Czuh Rubertha14 conquista un ottimo 2° posto, seguita al 3° posto da Cassandra Bionaz su ZirandaH, al 24° dal Giada Palama su Ultima de Sohan.

Infine nella C115 a fasi consecutive un bel 6° posto per Yara Daudry (CI Tre Rivi Riding) su Cassandra Grey e 7° posto per la valdostana Rini Cirelli Irys Marinella in sella a Never (iscritta al CI Nuova gestione Cavalli sportivi Nor.d).

DOMENICA 19 LUGLIO

Unico valdostano in gara anche domenica nella C130, Paolo Sandri su Carlington du Domaine Z del CI d’Ampaillan ASD chiude l’ultima gara del week end al 21° posto.

Nella C115 a tempo 20° posto per Cassandra Bionaz in sella a Ziranda e alle sue spalle Rini Cirelli Irys Marinella in sella a Never.

La B110 a tempo ha visto il primo gradino del podio per Cassandra Bionaz in sella a Ziranda con un bella prova del binomio del SIV.

Nella B100 la giovanissima Arianna Gastaldi (SIV) ha raccolto un bel 3° posto con Strong Tide, a distanza al 13° posto Giada Palama su Ultima De Sohan (SIV), al 14° Cheri Maquignaz su William (SIV) e Joelie Mazzotta su Czuh Robertha (SIV).

Nella B90 a fasi consecutive il podio è tutto del SIV con al 1° posto Giada Palama con Ultima De Soah al 2° Cherie Maquignaz su William e al 3° Arianna Gastaldi su Strong Tide. 7°posto per Arianna Cerana su Johnny Cash (CI D’Ampaillan). 12° Jolie Mazzotta su Czuh Rubertha (SIV) e 14° per Caterina Bernardi su Staki (EV).

La B80 di precisione ha visto al 1° posto ex aequo Sara Oddone su Quarolin D’Ore (CI D’Ampaillan Asd) e Noemi Bettinelli su Amber Van De Groevehoeve (SIV) con due bei percorsi netti.

Tra i binomi valdostani infine in C120 a fine giornata il 13° posto Sharon Payn (CI San Maurizio) su Fuego e il 27° posto per Margherita Maquignaz in sella a Fais.D (CI San Maurizio).

ENDURANCE A TRAVAGLIATO, BENE ALESSIA LUSTRISSY E GRETA BISTOLETTI

Il week end appena terminato ha visto in gara i binomi valdostani a Travagliato (Bs) che hanno partecipato alla competizione qualificante senza classifica: Alessia Lustrissy (CI Cheval Ami) in sella al giovane Edinburg Purosangue Arabo di soli 6 anni ha centrato la prima qualifica sulla distanza di 42 km. Ottima la performance del binomio che ha stampato un cartellino veterinario al top. Ottimo anche il binomio del CI Equi.Libres du Mont Blanc, Greta Bistoletti in sella a Demon Melograno, che ha concluso la impegnativa CENB 84 km.