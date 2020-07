Federica Brignone e i ragazzi degli sci club del bormiese uniti nella pulizia di una pista di Bormio 2000

Federica per la 4 Traiettoria Liquida, supportata dal suo nuovo sponsor Acqua Alma, ha realizzato una serie di iniziative tra le quali la pulizia dell’area d’arrivo di una pista di Bormio 2000 che si è svolta poche settimane fa quando, insieme ai ragazzi degli sci club del bormiese e a Sciare per la Vita, sono stati raccolti rifiuti e scarti vari abbandonati da quest’inverno.“Ringrazio gli sci club del Bormiese e Sciare per la Vita per aver accettato il mio invito a ripulire l’arrivo di una pista da sci aiutandomi a veicolare il messaggio che anche sulle piste non bisogna buttare rifiuti a terra ma metterli in tasca ed utilizzare gli appositi contenitori. Un ringraziamento particolare anche al QC Terme Bagni Vecchi di Bormio per l’ospitalità riservata a me e al team di Traiettorie Liquide - dichiara Federica. Sono molto contenta e orgogliosa di avere al mio fianco il Gruppo Celli, così attento alla sostenibilità ambientale con cui condividere il mio impegno contro l’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma".