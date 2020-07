Biathlon: La squadra azzurra Juniores/Giovani in raduno a Bionaz

Intenso raduno tecnico a Bionaz da lunedì 20 a venerdì 31 luglio, la squadra azzurra Juniores/Giovani di Biathlon. Tra i convocati dai tecnici Fabio Cianciana, Edoardo Mezzaro e Aline Noro ci sono Beatrice Trabucchi, Martina Trabucchi (Sc Brusson), Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri), Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace), Stefano Canavese, Michele Molinari, Linda Zingerle (Cse).

CdM Biathlon

Raduno delle squadre ‘A’ di Coppa del Mondo di Biathlon, dal 20 al 31 luglio, a Anterzelva (Alto Adige). Tra i convocati anche Didier Bionaz e Dominik Windisch (Cse).

Sci nordico

Allenamento di forza e atletico, a Saint-Christophe, il 22 e 23 luglio, e raduno a Pila/Gressan, dal 24 al 27 luglio, per la squadra Asiva di Fondo. Gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari e i preparatori Enrico Testolin e Michel Bionaz e il responsabile del Progeteto Children e Under 23, Paolo Riva, hanno convocato: Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy), Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso), Virginia Cena (Gs Godioz), Amalia e Nadine Laurent (Sc Gressoney MR), Aline Ollier (Sc Valdigne MB); Federico Bonino, Simone Gemelli, André Philippot, Andrea Gradizzi (Gs Godioz), Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes). Con gli effettivi Asiva al lavoro anche il gruppo del Progetto Under 23: Alessandro Longo, Andrea Restano (Sc Drink), Jacques e Didier Chanoine (Sc Valdigne MB).

EC Sci alpino

Stage sciistico della squadra di Coppa Europa e Juniores di Sci alpino, dal 19 al 26 luglio, al Passo dello Stelvio (Sondrio). Tra i convocati anche Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri), Simon Talacci, Nicolò Molteni e Davide Cazzaniga (Cse); tra i tecnici Irvin Marta.