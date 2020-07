Bocce: La Valle riparte dal Trofeo Zurich

Il campo tracciato 'Giusto Grange' di Aosta ospita oggi sabato 18 luglio, alle ore 14, la prima edizione del Trofeo Zurich Assicurazioni di bocce, 'erede' del Trofeo Page la cui 37esima e ultima edizione è andata in scena l'anno scorso a St-Vincent. Oggi le poule di qualificazione, domani le finali.

Da tutta Italia sono arrivati al bocciodromo aostano alcuni tra i migliori giocatori 'a volo' italiani, pronti a sfidarsi a coppie per categorie AC e BB. Tra le società in campo, la BRB Ivrea e Perosina, la cui maglia è ad esempio vestita da Fabrizio Deregibus. Daniele Grosso e Luca Scassa. L'Aosta Zurich, organizzatrice della manifestazione, schiera le coppie Mauro Mongiovetto-Bruno Tognela, Alessandro Durand-Angelo Lodi, Viviano Gassino-Vincenzo Amato. La Bassa Valle Helvetia si affida a Roberto Vercellino-Domenico Vieta; il Nus manda in campo Guido Ducourtil con Benito Verducci. Il torneo aostano è una delle prime manifestazioni boccistiche post-Covid di rilevanza internazionale.