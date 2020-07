Podismo: Due valdostani a caccia del podio al Memorial Germanetto-Aschieris

Henry Aimonod con la maglia della Corrintime e Axelle Vicari della Polisportiva Sant’Orso partecipano sabato 18 luglio a una manifestazione nazionale che sarà anche una prima assoluta per quel che riguarda la corsa in montagna del dopo Covid-19. Gli atleti valdostani saranno a caccia del podio al 'Memorial Marco Germanetto e Adriano Aschieris' in quel di Susa (Torino), individuale per le categorie giovanili, a staffetta per gli assoluti. Sarà la prima gara con il nuovo protocollo per quel che riguarda le partenze: al via in simultanea 50 atleti, suddivisi in cinque griglie di partenza da 10 atleti ciascuna, con un distanziamento interpersonale di 1,5 metri sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Un primo passo avanti verso il ritorno ad una progressiva normalità e, al tempo stesso, un antipasto del Challenge Internazionale Partigiani Stellina del 22 e 23 agosto prossimi, campionato italiano assoluto e giovanile 2020. Cuore pulsante dell’appuntamento tricolore l’Arco di Augusto così come il Castello della Contessa Adelaide, luoghi della storia di Susa che saranno toccati dal Memorial Germanetto e Aschieris, insieme all’Arena (dove è posizionata la partenza) e all’Acquedotto romani. Un viaggio nella storia antica e medievale della città segusina che sarà certamente uno splendido scenario per gli atleti al via.