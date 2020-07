Sci nordico: La squadra Asiva testa le proprie forze a Saint-Christophe

llenamento di forza, venerdì 17 luglio, al campo sportivo di Saint-Christophe, per la squadra del Comitato Asiva di Fondo.

Gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari e i preparatori Enrico Testolin e Michel Bionaz hanno convocato: Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy), Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso), Virginia Cena (Gs Godioz), Amalia e Nadine Laurent (Sc Gressoney MR), Aline Ollier (Sc Valdigne MB); Federico Bonino, Simone Gemelli, André Philippot, Andrea Gradizzi (Gs Godioz), Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes). Con gli effettivi Asiva al lavoro anche il gruppo del Progetto Under 23: Alessandro Longo, Andrea Restano (Sc Drink), Jacques e Didier Chanoine (Sc Valdigne MB).

Scialpinismo

Quattro giorni di raduno atletico per la squadra di Scialpinismo del Comitato Asiva. L’allenatore Emanuel Conta ha convocato per gli stage del 20 (a Courmayeur) e 22 (a Pila/Gressan) il gruppo ‘in rosa’: Valentina Bisazza (Sc C. Gex), Noemi Junod (Sc Valgrisenche) e l’Aggregata Chloe Collé (Sc C. Gex), mentre il 21 (a Courmayeur) e il 23 (a Pila/Gressan), la compagine maschile: François e Laurent Battendier, Dennis Berthod e gli Aggregati Fabien e Sebastien Guichardaz, tutti atleti dello Sc Corrado Gex. Noemi Junod si aggiunge anche per la sessione di lavoro del 21 luglio, a Courmayeur.