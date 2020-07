Tavagnasco Virtual Vertical: Fino al 19 luglio si disputa la Corsa ai Piani nel rispetto delle distanze

Ieri, sabato 11 luglio è stata data la partenza della 69ma Tavagnasco-Santa Maria Maddalena ai Piani, la Corsa in Montagna più longeva d’Europa, per 2 volte, nel 2006 e nel 2018 Campionato Italiano di Corsa in Montagna. L’arrivò non sarà dopo i circa 40 minuti o poco più (anche se resiste il record di 37’36” stabilito da Piergiorgio Chiampo), ma nel pomeriggio di domenica 19 luglio, tra 8 giorni.

La pandemia coronavirus che ha sconvolto la vita di tutti gli abitanti del mondo, ha rivoluzionato anche l’approccio allo sport. Tornato a poter essere praticato in modo individuale, spetta alla FIDAL definire bene i contorni regolamentari del ritorno all’agonismo. Nell’attesa la gara di Tavagnasco non vuol perdere la tradizione di disputarsi la terza domenica di luglio e l’edizione n° 69, sia pure in modo “virtuale”, da continuità alla tradizione di gara più longeva d’Europa. Così in attesa dell’edizione n° 70 del 2021, quella del 2020 si trasforma in “Virtuale”, nel senso che si corre sul tracciato di gara, pulito e segnalato come ogni anno dall’organizzazione, ma lo si fa in modo individuale, il giorno e l’ora che si vuole da oggi al pomeriggio del 19 luglio.

Così il Comitato Organizzatore Corsa ai Piani di Tavagnasco ci presenta quest’edizione della Tavagnasco Virtual Vertical:

“Cari podisti e amanti della montagna ci siamo, è arrivata la settimana tanto attesa della VERTICAL VIRTUAL TAVAGNASCO che inizierà oggi 11 luglio e finirà domenica 19 luglio!

Vi ricordiamo che il percorso di gara, 4,475 km e 1051 metri di dislivello, può essere effettuato in libertà, senza particolari vincoli se non quello di non fare assembramenti, contiamo su di voi per questa parte!

Se volete entrare della classifica finale ricordatevi di mandare il vostro tempo con il gps o con una qualsiasi applicazione che segni il percorso al numero whatsapp 3775330790 o alla mail segreteria@corsapiani.it.

Ci farebbe piacere ricevere anche fotografie e testimonianze della vostra esperienza quindi divertitevi e ci vediamo in cima!

Qui di seguito qualche fotografia della partenza e dell’arrivo: il percorso parte dal ponte sulla Dora e termina alla Cappella di Santa Maria Maddalena località Piani. Buona gara a tutti. (Fonte Running Passion)