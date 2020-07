Calcio: Riforma in arrivo sul vincolo sportivo

Il vincolo sportivo è un rapporto giuridico che lega, in conseguenza al tesseramento, un giocatore ad un club: l'atleta è obbligato a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente con la società con cui si tessera. Sussiste l’estensione dell’obbligo di tesseramento annuale fino al compimento del sedicesimo anno del giocatore.

Fino ad oggi, in ambito dilettantistico, il tesseramento stagionale era previsto solo in favore dei ragazzi sotto i quattordici anni. Dal quattordicesimo al sedicesimo anno di età vi era la facoltà di proseguire nel legame con la società di appartenenza in forza di un vincolo annuale, tranne se si optava fin dal primo tesseramento successivo al quattordicesimo anno di un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata fino al termine della stagione in cui il ragazzo compiva venticinque anni.

​​​​​​Dall’ultima modifica, invece, qualsiasi giocatore non ancora sedicenne che sottoscrive un tesseramento con una società dilettantistica beneficia dell’automatico svincolo al termine della stagione sportiva. Le problematiche possono emergere per il periodo successivo al compimento del sedicesimo anno d’età.

La norma recita: “Dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive”. Nella pratica c’è stato uno sconto rispetto a quanto avveniva prima. In ambito professionistico non si creano molti problemi mentre in ambito dilettantistico il discorso si complica. Se il non professionista si tessera con la società in modo pluriennale, il relativo vincolo sportivo è destinato a protrarsi fino al termine della stagione in cui il calciatore compie 25 anni.

In questi termini, il giocatore acquisisce lo status di “giovane dilettante”, il quale è destinato a mutare automaticamente in “non professionista” non appena diventa maggiorenne.

L’atleta, quindi, fino all'età di 25 anni (alcune volte quasi 26) si trova quasi impossibilitato a trasferirsi in un’altra società senza il consenso di quella con cui è tesserato, fatto salvo l'avverarsi di alcune circostanze. Al “giovane dilettante” ed al “non professionista”, infatti, è consentito svincolarsi solo al ricorrere di alcuni presupposti: raggiungimento di un accordo con la società, sottoscrizione di un contratto da professionista, cambio di residenza, fallimento della società di appartenenza, mancata partecipazione ad almeno quattro gare ufficiali durante la stagione sportiva.