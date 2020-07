Carlo Marzi sollecita ripresa attività sportive di squadra

“Ci auguriamo che la Valle d'Aosta nel minor tempo possibile prenda in mano questa situazione e permetta di nuovo agli sport di squadra e da contatto di riprendere l'attività, secondo le disposizioni che la sicurezza di questi tempi pone al primo posto. Torniamo ad essere Regione che decide in autonomia”. Carlo Marzi, consigliere regionale e Segretario di Stella Alpina, entra così, a gamba tesa, nel ritardo della Regione nell’autorizzare la ropresa delle attività sportine amatoriali di gruppo.

La domanda, infatti, è: perché in Lombardia, dove ci sono anora focolai di coronavirus, è ripresa l’attività mentre in Valle non si hanno notizie ancorché la regione sia a rapporto 0?.

Infatti i giornali lombardi ieri titolavano: Lombardia: via libera a sport di squadra e di contatto "La misura - specifica l'ordinanza - potrà essere rimodulata in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico". L’assurdità valdostana sta nel fatto che sono state riaperte tante attività sociali e di svago, dove l’assembramento è più che una probabile possibilità, ma le attività sportive continuano ad essere bloccate.