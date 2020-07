Calcio: Abolizione del vincolo sportivo anche nei dilettanti

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha presentato ai partiti e ai altri membri del Governo, la proposta di modifica dello sport che comporta importanti cambiamenti nel settore degli sporti di squadra. Un lavoro di 124 pagine che legifera, come da delega affidata dal Parlamento al Governo, su molte questioni dello sport: dalle competenze del Coni, al numero di mandati dei presidenti, ma anche su temi che avranno riflessi più calcistici.



In particolare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, viene confermata la nascita di un consiglio consultivo dei tifosi nelle società professionistiche eletto dagli abbonati.

Inoltre c’è anche una storica richiesta dell’Assocalciatori: l’abolizione del vincolo sportivo, “anche nel settore dilettantistico”.