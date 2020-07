Pesistica: La Fipe laurea 17 valdostani tecnico di primo livello Fitness Personal Trainer

I 17 neo laureati hanno frequentato il Corso di base del percorso del Fitness & Sport Department, in cui il tecnico acquisisce competenze per operare in ambito di esercizi della Sala Pesi, Cardiofitness e Personal trainer.

Il corso fa parte del piano formativo della FIPE STRENGTH ACADEMY, la Scuola Nazionale di Formazione, Certificazione, Alta Specializzazione e Aggiornamento della Federazione Italiana Pesistica, promosso dal CONI attraverso la Scuola dello Sport, in stretta connessione con il Quadro di Riferimento Europeo (E.Q.F.). Nello specifico si tratta del Corso di base del percorso del Fitness & Sport Department, in cui il tecnico acquisisce competenze per operare in ambito di esercizi della Sala Pesi, Cardiofitness e Personal trainer.

Il Corso si è sviluppato, nelle parti teoriche e pratiche, tra i mesi di maggio e giugno, con esame svoltosi in data 4 luglio 2020.

Sedi dei corsi: la sala comunale di Pesistica Pierino Creux - “ASD Pesistica Olimpia Aosta” ad Aosta la palestra della “ASD Bars N Guns Weightlifting” a Quart.

I neo diplomati: D'ANELLO RAFFAELE, CREMA NAUSICAA, CORINO NICOLE, CHABOD ANDREA, MARCHESE LUCA, MORGILLO DANIELA, VENTURA AMEDEO, FAZZARI GIORGIO, VALENTINA VULCANO, STEFANO MONTALTO, JACOPO CIGNETTI, GIULIA SANTIN, ALESSANDRA D'ELIA, MATTEO NARDO, NOEMI FLOCCARI, MARIA ANTONIETTA BARBALACE, ALESSANDRO SCORDAMAGLIA