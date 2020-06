Trail: Ad agosto la staffetta di beneficenza ideata da Lisa Borzani

E' vero che quest'anno non potrà correre l'annullato Tor des Géants di cui è stata due volte regina, ma lo stop da Covid-19 non ha fermato le agili e fortissime gambe ma soprattutto il cuore della campionessa di trail Lisa Borzani. Insieme al marito, Paolo Pajaro e allo skyrunner Gianluca Caimi, Lisa ha organizzato una staffetta benefica aperta a tutti e il cui ricavato è destinato a sostenere l'attività dei volontari che operano nella missione di Shilla, nella Cordillera Blanca in Perù.

La gara di beneficenza si terrà da venerdì 28 a domenica 30 agosto lungo i sentieri del Tot Dret, su un tracciato di 130 km da Gressoney a Courmayeur. E' possibile effettuare una donazione anche senza partecipare alla staffetta; informazioni e iscrizioni sulla pagina Facebook della Asd Trailored di Borzani o scrivendo una mail a 'lisapaolo.trail@libero.it 'o chiamare il numero di telefono 3346559646.

Chi vuole può effettuare un versamento all’Associazione Don Bosco 3A al seguente IBAN: IT07A0866960790001000946584.