Niente ripresa del calcetto e altri sport da contatto a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche

Il Comitato tecnico scientifico-Cts ha detto 'no' ala ripresa del calcetto e altri sport da contatto a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche.

Relativamente alla possibile ripresa degli sport di contatto il Cts conferma che, "in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale, con il rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni come negli sport da contatto, debbano essere rispettate le prescrizioni del distanziamento e della protezione individuale".

Per il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, "riprendere le attività dei centri sportivi, con le garanzie assicurate dal documento delle Regioni su sanificazione e mantenimento dei dati per i giorni necessari, aumenterebbe - io credo - la sicurezza per tutti. Non sono d’accordo con questo parere del cts, confermo il mio parere positivo e resto in attesa del parere del ministro Speranza".