Calcio: Classifiche ufficiali della Lnd, per la Valle domina la società PDHAE

Sul sito piemontevda.lnd.it il Comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti-LND ha ufficializzato le classifiche finali della stagione 'monca' 2019/2020. Promosse alla categoria superiore tutte le prime in classifica, anche a pari punti come Settimo e Venaria che esultano per una meritata Eccellenza come PDHAE, Dufour Varallo, Albese e Lucento. La festa già effettuata in tutte le sedi è celebrata ora dal nero su bianco.

Nelle decine di classifiche dei diversi campionati per la Valle solo la società PontDonnasHoneArnadEvançon-PDHAE riesce a piazzare, oltre alla prima squadra promossa in serie D, altre due formazioni prime in classifica ovvero le Under 15 e Under 14 nel girone A del campionato provinciale Giovanissimi. Poi risultano il terzo piazzamento confermato in Eccellenza per l'Aygreville e poco altro ancora degno di nota.

E' atteso da molti valdostani appassionati di calcio un commento del delegato regionale FIGC Marco Albarello, che da qualche mese, però, pare aver scelto il silenzio stampa.