Trail: Francy Canepa terza al Velebit Ultra Trail in Croazia

La campionessa valdostana di ultratrail Francesca Canepa è ripartita e lo ha fatto nel modo migliore, ottenendo il bronzo nel Velebit Ultra Trail, gara di corsa in montagna svoltasi ieri domenica 21 giugno nel Parco Nazionale di Paklenica, in Croazia. E' quindi subito podio per la skyrunner valdostana che nei mesi del lockdown si è allenata duramente per riprendere la stagione agonistica al meglio della forma.

Francy Canepa ha corso i 42 km della gara ccon 2500 m di dislivello in 6h10’08”conquistando il 25esimo posto assoluto. Il trail è stato vinto da Marcela Vasinova (5h05’22”) seguita da Eva Tusar Suhadolc (5h37’35”).