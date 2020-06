Skiroll: Si riparte la la Coppa del Mondo resta in forse

Lo skiroll prova a ripartire in questa estate anomala cadenzata dalle fasi dell'emergenza Covid-19. La stagione rimane a rischio, anche se la subcommissione della Federazione Internazionale, riunitasi ieri, ha fissato un nuovo calendario della Coppa del Mondo 2020.

Matteo Tanel vinse la sfera di cristallo nel settembre dello scorso anno in Val di Fiemme che però non è inserita nel calendaraio il cui inizio è fissato nel penultimo fine settimana di agosto, dal 21 al 23 in Estonia, tra Otepaa e Tartu City. Poi sono previste gare il Lettonia, a Madona, dal 28 al 30 sempre di agosto e infine in Russia dal 17 al 20 settembre a Khanty Mansiysk, con quattro gare e l'assegnazione delle medaglie valide per i Campionati del mondo juniores. Tutto è programmato ma tutto resta ancora in forse.