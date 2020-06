Atletica: Contributi alle società, il tutorial per richiederli

E' online il video tutorial che mostra come richiedere, con pochi e semplici passaggi, i contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Un’iniziativa promossa dalla FIDAL e dallo Sportello delle Società, che rientra nel progetto di aiuti messi in campo per fronteggiare l’emergenza. Il sito di riferimento è www.sport.governo.it per richiedere il PIN di accesso e per compilare poi la domanda. Sono due le sessioni previste: la prima si chiuderà domenica 21 giugno alle ore 20.00 e riguarda le società e associazioni che sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliari in cui svolgono attività riconosciute da CONI o CIP, mentre la seconda si aprirà lunedì 22 giugno alle ore 12.00 per le altre società e associazioni. Per informazioni è possibile scrivere a sportellodellesocieta@fidal.it.