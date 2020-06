Trail: Annullata edizione 2020 del Tor des Géants

Ha tenuto duro fino all'ultimo, ma alla fine anche la VdA Trailers ha dovuto arrendersi alle norme di continenza sanitaria dell'emergenza Covid-19. Quindi, per motivi di sicurezza ovvero per l'impossibilità di garantire il minimo rischio di contagio è stata annullata l'edizione 2020 del Tor des Geants, la massacrante gara di ultratrail (330 chilometri e 14.000 metri di dislivello positivo) che si corre sulle Alte Vie della Valle d'Aosta. La competizione, a cui erano iscritti atleti provenienti da tutto il mondo, era in programma dal 13 al 19 settembre.

E' previsto il rimborso di parte delle quote di iscrizione e sarà data la possibilità agli atleti selezionati di partecipare alla gara senza dover passare dal sorteggio in un'edizione dei prossimi tre anni. L'Asd Vda Trailers di Alessandra Nicoletti ha annullato anche il Tor des Glaciers, il Tor30-Passage au Malatrà e il Tot Dret.