Trail: Si corre a luglio la Cervino Matterhorn Ultra Race

L'edizione zero dell'UltraTrail del Cervino è in programma dal 12 al 18 luglio: saranno circa una decina i trailers scelti tra i migliori al mondo che si cimenteranno intorno alla Gran Becca, percorrendo l’intero percorso in tre tappe: da Breuil-Cervinia a Les Haudres (55,7 km 3602 m D+), da Les Haudres al rifugio Topalihütte (69,3 km e 5440 m D+) e, infine, dal rifugio Topalihütte a Breuil-Cervina (57 km 3714 m D+). La prima edizione ufficiale della gara è invece prevista per luglio 2021.

La Cervino Matterhorn Ultra Race ripercorre gran parte del trekking “Il Tour del Cervino” che ogni escursionista di alto livello sogna di fare almeno una volta nella vita. I panorami sono ineguagliabili e la sensazione di trovarsi sperduti nelle montagne mentre si superano passi e vallate è davvero forte.

Il percorso della gara è un anello che partendo da Cervinia gira in senso orario intorno al Cervino, spostandosi prima nelle vallate italiane e successivamente in quelle svizzere. Il giro è impegnativo, il terreno è tecnico e, a tratti, molto difficile. L'altitudine media è di 2400 m s.l.m. e per completarlo bisogna superare ben otto passi sopra i 2800 m, di cui quattro sopra i 3000 m. Il dislivello positivo complessivo è di 12.756 m per uno sviluppo di 182 Km. Ci si muove praticamente su ogni possibile terreno montano: mulattiere, sentieri, roccette, vie ferrate e ghiacciai. Bisogna dunque essere preparati su ogni fronte e materiali, abiti, provviste e forma fisica devono essere impeccabili. Ma ne vale la pena: il percorso regala panorami e momenti indescrivibili!

Partenza da Breuil Cervinia, direzione Cervino. Salendo su una mulattiera, e a tratti su sentieri che accorciano il percorso, si raggiunge, dopo circa quattro chilometri e poco più di 800 metri di dislivello, il rifugio Oriondé Duca degli Abruzzi che è il punto di partenza e di sosta per tutte le salite in vetta al Cervino.

Si prosegue sulla “balconata del Cervino”, sentiero molto panoramico in falso piano che costeggia l’intera catena delle Grandes Murailles attraversando diverse morene e torrenti di montagna. Si raggiunge quindi il colle Finestra di Cignana per poi ridiscendere all’alpeggio sottostante dal quale si può ammirare l’invaso artificiale e risalire nuovamente verso il rifugio Perucca- Vuillermoz.

Una breve, ripida e tecnica salita permette di raggiungere il colle di Valcornière (3066 m), salendo su gradini di metallo e catene che aiutano ad attraversare in sicurezza i passaggi più difficili. Dopo una discesa ripida su sfasciume, si giunge su un tratto roccioso e impervio. Raggiunta la pietraia, il percorso è segnalato dagli omini di pietra. Anche qui alcune catene fisse aiutano la discesa e permettono di proseguire in sicurezza.

Il sentiero si addolcisce incontrato il piccolo torrente che scende a valle e, percorrendolo sulla destra orografica, lungo il sentiero n°12, si raggiunge la diga di Place Moulin nel Comune di Bionaz. Proprio in fondo all’invaso, su un piccolo promontorio, si scorge rifugio Prarayer, costruito come albergo nei primi del ‘900 e poi abbandonato dopo la seconda guerra mondiale.