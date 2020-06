Rally: Al 'Lana' di Biella anche Perosino e Goldoni

Si corre l'11 e 12 luglio prossimi la decima edizione del Rally Lana di Biella, e i piloti valdostani Patrizia Perosino e Simone Goldoni hanno già staccato il biglietto dei partenti. Insieme alla figlia, Veronica Verzoletto, la rallysta di media Valle prepara la sua Skoda Fabia per un test che si presenta tappa importante per imbastire una stagione 2020 sino ad oggi fatta solo di rinvii e annullamenti. Stesso discorso vale per Goldoni, che proverà su strada la messa a punto della Suzuki Swift.

I due equipaggi (con Goldoni sarà navigatore Flavio Garella) potrebbero però non essere i soli valdostani a calcare la scena piemontese nella manifestazione, nei prossimi giorni sono attese conferme di nuove iscrizioni rossonere.