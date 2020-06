Biathlon: Atleti valdostani preparano la stagione in Val Martello

Al via la Fase 3 anche per lo sport: e' la Val Martello (Bolzano) a ospitare il primo raduno della squadra di Coppa del Mondo di Biathlon, in raduno nella località altoatesina dal 7 al 13 giugno. Tra i convocato dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz ci sono Dominik Windisch, Didier Bionaz, Michela Carrara (Cse).

In raduno, a Anterselva (Alto Adige), sempre dal 7 al 13 giugno, la squadra Juniores/Giovani. Tra i convocati Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri), Beatrice Trabucchi, Michele Molinari, Stefano Canavese, Linda Zingerle (Cse), Nicolò Bétemps, (Sc Bionaz Oyace), Martina Trabucchi (Sc Brusson). Nello staff tecnico Fabio Cianciana, Edoardo Mezzaro e il volto nuovo, al seguito del team femminile, Aline Noro (Sc Champorcher).