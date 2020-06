Basket: L'Eteila riprende gli allenamenti di tutte le squadre

Dopo la lunga pausa forzata per l'emergenza Covid-19, la società valdostana Eteila Basket ha ripreso gli allenamenti 'en plein air' all’area verde di Pollein.

Sabato scorso i coach Ubi Colombini e Aldo Grattacaso hanno organizzato esercizi atletici e tecinici per le diverse squadre. "I nostri ragazzi, entusiasti di ricominciare- si legge sulla pagina Fb dell'Eteila - hanno aderito numerosi: divisi in quattro gruppi, dagli Aquilotti all’Under 18, abbiamo riempito, con un sorriso, l’area verde, mantenendo le debite distanze Un ringraziamento anche a Cédric, Adrian, Lollo e Jack per averci aiutato durante gli allenamenti dei più piccoli...".

Queste le squadre e i coach Eteila: in serie D lo Chez Drink con allenatore Mario Tardito e viceallenatore Umberto Colombini; Under 18 regionale maschile coach Aldo Grattacaso; Under 18 femminile regionale allenatore Pietro Catalfamo; Under 16 maschile regionale allenatore Gianni Artuso; Under 15 maschile coach Enrico Albanese; Under 14 maschile regionale guidata da Davide Plati; Under 13 maschile con i coach Silvia Rosset e Daniel Rossi; Esordienti 2008 competitivo nelle mani degli istruttori Silvia Rosset e Umberto Colombini e infine gli Aquilotti 2009 con istruttori Umberto Colombini e Aldo Grattacaso.