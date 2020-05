Calcio: Così saranno le partite con il nuovo protocollo

Tra due settimane il calcio riparte ma il contesto sarà molto diverso rispetto a prima dell'epidemia.

La certezza è che si giocherà senza pubblico: saranno infatti al massimo 300 le persone presenti sugli spalti, gruppi squadra compresi da 60 persone massimo compresi. Questo prevede il protocollo, per cercare di limitare al massimo i rischi.

Per quanto riguarda arrivo e spogliatoi saranno separati, come gli ingressi in campo. Addirittura le due squadre rientreranno separatamente negli spogliatoi. Gli spogliatoi inoltre saranno divisi non solo fra squadre ma anche fra titolari e riserve.

Anche in panchina si starà separati, magari andando in tribuna per rispettare il distanziamento. In campo non si entra insieme: niente bambini, niente mascotte, nessuna foto di squadra. Le squadre saranno direttamente schierate in campo e poi si inizierà.

Attenzione massima poi verso l’arbitro con l'obbligo di “protestare a distanza”. Lo staff medico avrà mascherina e guanti e sarà vietato lo scambio di borracce.