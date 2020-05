Trail: Rinviata al 2021 la 'Aosta-Becca di Nona'

Ennesima competizione sportiva 'azzerata' dall'emergenza Covid-19, è stata rinviata al 2021 la gara di corsa in montagna 'Aosta-Becca di Nona', in programma dal 16 al 19 luglio nei comuni di Charvensod ed Aosta.

"La 'Becca di Nona', come è stata ideata negli ultimi anni, è una grande festa dello sport con molti momenti di aggregazione – dichiara in una nota il comitato organizzativo – che unisce da sempre sport, natura, buon cibo e allegria in una formula nuova di conoscenza e promozione del territorio. Organizzare una versione diversa dell’evento sportivo rispettando le indicazioni ministeriali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del coronavirus, mantenendo quindi le 'distanze sociali' andrebbe contro le finalità e l’anima stessa della manifestazione. Pertanto a malincuore abbiamo deciso di rinviare l’evento al 2021".

Per informazioni sulla prossima edizione si consiglia di visitare il sito www.beccadinona.it