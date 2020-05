Bocce: Allenamenti al via in Valle anche per i più piccoli

"Ieri mattina finalmente anche i nostri piccoli atleti hanno potuto ricominciare a giocare a piccoli gruppi...felici loro, emozionati noi". Così Amilcare Giopp, presidente della società bocciofila Bassa Valle Helvetia ha commentato la ripresa, martedì 26 maggio, degli allenamenti anche per i più giovani giocatori categoria juniores, costretti a quasi tre mesi di stop per l'emergenza Covid-19. Quattro gruppi da otto ragazzi ciascuno si sono alternati sui campi all'aperto del bocciodromo di Donnas e il training proseguirà per tutta la settimana.

"Le linee guida sono importanti e sono da seguire ma come dice Amilcare Giopp il buon senso è fondamentale" commentano sui social alcuni affezionati della Helvetia che a Giopp e ai suoi coach hanno affidato le giovani promesse del movimento bocciofilo valdostano. "Siamo ripartiti, sempre un passo alla volta - commenta con soddisfazione il 'patron' della BV Helvetia - per arrivare ai traguardi che ci siamo posti".