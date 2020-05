Calcio mercato: Promozione, Mario Pesce saluta l'Ivrea Banchette, 'una grande avventura'

Dopo Alpignano (via Nastasi, ecco Berta) e Rivarolese (via Scardino, probabile Stefanetto) novità anche sulla panchina della prima squadra dell'Ivrea Banchette.

Mario Pesce non sarà più l'allenatore del club nella stagione 2020/2021, indipendentemente da quando inizierà.

Pesce: "Ho comunicato alla società Ivrea Banchette che non sarò più l'allenatore per il prossimo anno. E' stata una grande avventura. Lascio dopo otto anni, di cui cinque ad allenare nel settore giovanile sempre qualificati ai regionali, e tre di prima squadra con i playoffs raggiunti al primo anno, una salvezza in anticipo al secondo e al terzo un posizionamento in classifica in linea con un altra salvezza anche se mancavano ancora nove partite. Ringrazio la società Banchette sempre a disposizione. E' una vera famiglia. Grazie poi soprattutto ai giocatori, dal leader Genzano a tutti i componenti di squadra e staff. Fantastici! Ho bisogno di nuovi stimoli e motivazioni".