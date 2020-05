Mountain bike: Annullato il Campionato giovanile di Pila

Gli organizzatori della Pila Bike Planet ci hanno provato fino all'ultimo, a resistere in mezzo a notizie quotidiane di annullamenti, rinvii, cancellazioni di eventi sportivi, ma alla fine hanno dovuto abdicare. Anche il Campionato Europeo Giovanile di Mountain Bike di Pila quest'anno non sarà disputato. La gara internazionale era in programma dal 27 luglio all’1 agosto, per Esordienti e Allievi.

A far pendere la bilancia per il 'no', le troppe incertezze sui protocolli da adottare per una manifestazione che raggruppa giovani e loro staff provenienti da tutta Europa; "non c'è chiarezza sulla prassi da adottare per limitare i rischi di contagio e su come rispettare le norme di distanziamento in una gara come questa", hanno spiegato gli organizzatori.

Ora non resta che attendere le decisioni che la Federazione Europea-Uec prenderà nei prossimi mesi circa l'organizzazione nel 2021 degli eventi annullati; il Campionato potrebbe dunque tornare a Pila il prossimo anno, od essere 'sostituito' con un altro evento di grande prestigio.