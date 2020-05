Danza: Il neo comitato VDAnza sollecita riapertura attività in Valle

E' nato il gruppo spontaneo VDAnza delle Scuole di danza valdostane e come primo atto rilevante ha formalmente inviato alle Amministrazioni locali - Regione, Comuni e Unités des Communes - dettagliate richieste su tempi e modalità della ripresa delle attività di un settore che coinvolge centinaia di iscritti in Valle.

Tra le istanze, l'allestimento da parte dei Comuni e della Regione "delle proprie aree verdi montando palchi all’aperto (mettendo quindi gratuitamente a disposizione spazi e materiale che non verranno utilizzati, stante il divieto assoluto di effettuare spettacoli ed eventi che precludano assembramenti fino a mese di dicembre 2020) per permetterci almeno, finché l’estate lo consentirà, di svolgere lezioni all’aperto nel rispetto delle regole generali"; un protocollo "preciso e dettagliato sulle linee guida necessarie per riaprire, (sanificazioni, modalità, obbligatorietà o meno della stessa, tempi, regole di distanziamento al chiuso, uso dei DPI e quanto di necessità, tenendo conto dell’attività che andiamo a svolgere)"; Che siano corrisposti ai titolari di contratto di locazione ad uso non abitativo "dei contributi regionali a copertura dei canoni di locazione anche per i mesi successivi al mese di marzo 2020"; che venga corrisposto "un contributo economico per il sostegno di eventuali spese documentate per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e per tutte le ulteriori spese da dover sostenere obbligatoriamente stante l’emergenza Covid19, per la messa in sicurezza dell’immobile stesso e dei propri soci";che venga annullato "il pagamento di TARI e TASI per l’anno 2020″.

La lettera è firmata da INSTITUT DE DANSE DU VAL D’ AOSTE in persona del Suo Presidente Elena Aloisio; THE HUB CHAMPOLUC in persona del Suo Presidente Valentina Mahmoud; ACADÉMIE DANSE COURMAYEUR ASD in persona del Suo Presidente Nancy Rivaroli; GOOD TIMES in persona della sua titolare Eleonora Sordi; KRISKA ACADEMY ASD in persona del Suo Presidente Katia Guidi; OFFICINA DANZA in persona del Suo Presidente Denise Fimiano; AOSTA FREE MOVES in persona del Suo Presidente Davide Zanin; STREETLAB ASD in persona del Suo Presidente Elvis Iacobuta; OFFICINA DEL CORPO in persona del Suo Presidente Simona Manna; THE STUDIO in persona del Suo Presidente Mariangela Moraca; SAMI ECD ELLADA MEX in persona del Suo Presidente Marreddu Daniele.

