Basket: Dalla Federazione 700 mila euro ai Comitati regionali

A sostegno delle attività sul territorio, la Federazione italiana di pallacanestro-Fip ha destinato 700.000 euro ai Comitati federali regionali. Si tratta di un provvedimento deliberato dal Consiglio della Fip per contrastare l'emergenza Coronavirus. Inoltre sono stati stanziati quattro milioni di euro a copertura delle tasse che non saranno pagate dalle società e altri due milioni sono premialità confermate dalla Federazione.

Quanto alla stagione agonistica, il titolo di Campione d'Italia non verrà assegnato e non ci saranno né promozioni né retrocessioni dalle prime due serie di alto livello. Non sono state ancora prese decisioni in merito alle promozioni e alle retrocessioni nei campionati regionali e interregionali.