Calcio: Hans Nicolussi Caviglia si racconta a di 'Quo Vadis' in Cittadella

Sarà Hans Nicolussi Caviglia, giovane calciatore professionista valdostano, a inaugurare alle ore 17 di mercoledì 13 la rubrica 'Quo Vadis?', di Area Formazione e Orientamento di Cittadella, composta da una serie di interviste a giovani e a imprenditori valdostani per capire come l’emergenza Coronavirus abbia cambiato i loro percorsi formativi e professionali. Le interviste andranno in onda su tutti i canali social di Cittadella, Youtube e nella sezione Vedi Ora del sito vocidicittadella.com.

Dopo una stagione nella Juventus in cui si è messo in evidenza per precisione, potenza di tiro e ottima visione gioco, il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia gioca dall'anno scorso nel Perugia in serie B; sua la rete che nel dicembre scorso permise alla formazione umbra di battere il Sassuolo per 2 a 1 e accedere agli ottavi di Coppa Italia.