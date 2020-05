Calcio a 5: fusione Rhibo-Carmagnola, nasce la Elledì Fossano

Crescono le ambizioni del Calcio a 5 fossanese che ha annunciato a sorpresa, giovedì, la fusione di Rhibo Fossano con Elledì Carmagnola e la nascita di una squadra giallo blu dal nome Elledì Fossano.

“Questa fusione è il risultato di 3 anni di lavoro- spiega il neo presidente Fabrizio Rocca -. Gli accordi sono iniziati tempo fa e la fusione ne è il punto di arrivo che ci consente di incrementare le nostre potenzialità e ambire a un palcoscenico più ampio”. Il nuovo campionato, con tutti i se e i ma che l’emergenza sanitaria in corso solleva, inizierà quindi con l’obiettivo di scalare la classifica per raggiungere la A2, ma anche con uno sguardo nuovo al settore giovanile: “Entrambe le squadre hanno un settore giovanile, a Fossano, oltre alla Prima squadra in serie B c’ era l’under 19 nazionale, l’under 17 regionale, l’under 15 regionale e i primi calci, mentre a Caramagna si allenano tutte le categorie. Insieme avremo uno dei settori giovanili più grandi del Piemonte” ha spiegato Rocca.

La squadra di serie A sarà diretta da Francesco Giuliano, ex allenatore dell’Elledì Carmagnola, giovane di Manta di Saluzzo ed ex calciatore del Fossano Calcio. Per garantire ai tifosi un equilibrio nella distribuzione dei match le partite di campionato si disputeranno nella città degli Acaja, mentre quelle di coppa a Caramagna, sede di gioco dell’ex Elledì Carmagnola. Ci sarà la squadra di punta iscritta ai campionati FIGC, ma anche formazioni che parteciperanno ai tornei UISP dove si confrontano molte squadre e possono crescere i giocatori.

Una buona notizia arriva dal presidente Rocca: “Abbiamo studiato un sistema”. Se Fabrizio Rocca sarà il presidente di Elledì Fossano, l’ex presidente di Elledì Carmagnola, Dario Lamberti, ne sarà il vice e direttore sportivo.