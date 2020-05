Calcio: Presidente Aic Tommasi frena su ripartenza, 'calciatori uomini come tutti gli altri'

E' scettico il presidente dell'Associazione italiana calciatori-Aic, Damiano Tommasi, sulla possibile ripartenza del campionato di calcio di serie A.

"Come Aic vogliamo un protocollo sicuro, validato, semplice, efficace - spiega Tommasi - qualcosa che ci dia certezze, che presenti la sicurezza di un rischio calcolato. E poi il tempo, sempre più stretto ogni giorno che passa; il pensiero di tante partite da affrontare in pochi mesi. Saremo costretti a far funzionare tutto perfettamente per non avere intoppi e finire la stagione 2019/2020. Si corre il rischio di rimettere in moto una macchina che potrebbe fermarsi subito".



Per Tommasi è l'uniformità dei comportamenti che garantisce la sicurezza. La gestione della positività di un calciatore non può essere diversa da quella che riguarda altri ambiti del Paese. Ci saranno dei protocolli, in questo senso, che dovranno essere confermati da chi autorizzerà la ripresa l'attività, "ma questo però ce lo dovranno dire i medici", sottolinea.

E poi: ""È stato fatto uno screening pre-allenamento come giusto che sia in questo momento, e i positivi verranno isolati.Ma al di là dei nuovi casi, è la prolungata positività di alcuni calciatori - andati oltre le tre settimane - ad aumentare il livello di preoccupazione. Stiamo parlando di persone come le altre. Sono timori legittimi specialmente nei riguardi dei familiari. Sappiamo che è un sentimento condiviso a livello europeo, ci confrontiamo ogni settimana con gli altri sindacati dei calciatori". Le valutazioni di ripartenza nel caso del calcio "sono più ampie per il grande indotto e l'elevato numero di lavoratori e famiglie che coinvolge - conclude Tommasi - c'è da capire quanto questi rischi siano calcolabili".