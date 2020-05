Calcio: Addio a Franco Ardenghi, una vita dedicata allo sport di squadra

I vertici del Settore Giovanile e Scolastico Piemonte Valle d’Aosta hanno annunciato la scomparsa di Franco Ardenghi, mancato all’età di 86 anni a Domodossola.

Fondatore e presidente del Crodo, per oltre 40 si è dedicato al calcio dilettantistico nella sua Provincia del VCO. Nel 1990 fu nominato consigliere del Comitato Zona Laghi della Figc-Lnd, promosso poi comitato provinciale con la nascita del Verbano Cusio Ossola. Quattro anni più tardi ne diventò presidente, iniziando un lungo mandato protrattosi sino al 2016.

Nel 2012 ha ricevuto la benemerenza Figc per i vent’anni come dirigente. Il Coni gli ha attribuito la stella di bronzo e la benemerenza ritirata nel 2017, in una delle sue ultime uscite pubbliche.

La redazione di Aostasports. it porge sentite condoglianze alla famiglia Ardenghi.