Bocce: Anche la Valle pronta a ripartire a fianco del presidente De Sanctis

"Noi siamo quelli con la scorza più dura". E' questo il motto di Marco Giunio De Sanctis, presidente della Federazione italiana bocce-Fib, che con oltre 300 morti è quella più colpita dal Coronavirus ma anche la 'famiglia' dello sport che più di ogni altra vuole dimostrare di avere voglia, forza e capacità di rialzarsi in fretta, non cedere al destino e risorgere magari con un bel colpo di sponda.

Amilcare Giopp, patron della società Bassa Valle Helvetia e instancabile promotore della disciplina boccistica tra i giovani, snocciola alcuni dati che mostrano come, se c'è una 'Fase due' dello sport dilettantistico da cui ripartire è segnata certamente dal mondo delle bocce, messo a dura prova dalla forza della pandemia, ora impegnato a leccarsi le ferite ma pronto a rimettersi al più presto in gioco.

"Contiamo in Italia un milione di appassionati - ricorda Giopp - 90 mila agonisti (di cui la metà di alto livello e l'80% nella terza fascia di età) e 10 mila gare l'anno. Il Covid-19 oltre ad averci portato via familiari e amici si è anche preso dalle casse un milione e mezzo di euro, ma noi non ci arrendiamo e ci stringiamo al nostro presidente federale".

Da ex agonista di ottimo livello, con venti anni alle spalle come segretario generale del comitato paralimpico di cui è stato anche capo missione, Marco Giunio De Sanctis sa dove colpire il 'boccino' e come ridare vigore all'ambiente. "Il bocciofilo è colui che si alza alle sei di mattina - non si stanca di ripetere - gira mezza Italia per una gara di 20 minuti e torna a casa magari a notte fonda. Siamo abituati a sacrifici enormi. Siamo stati colpiti al cuore ma vediamo adesso come ripartire". E il mondo delle bocce, anche in Valle, sta per iniziare la sua nuova partita.

Obiettivo: riaprire gradualmente, territorio per territorio, partendo dall'alto livello e dalle gare giovanili, svolte da chi è meno a rischio. Completare i campionati di serie A1 e A2 se non entro l'estate magari a settembre. Non dovendo organizzare campionati italiani o manifestazioni internazionali quest'anno le società bocciofile adotteremo il distanziamento assolutamente tra gli spettatori, tra i giocatori nella corsia di gioco, tra arbitri e addetti. "Faremo tutto quello che si può fare - assicura De Sanctis - avremo una struttura sanitaria all'interno degli impianti, un medico preposto a fare i controlli così da rispettare le distanze tra le persone e anche tra gli atleti".