Dai tifosi aostani della 'Curva Sud Milano' striscione solidale al personale del Parini

“Lottiamo insieme a voi! Grazie”: questa la scritta che campeggia sullo striscione affisso sui pannelli del cantiere di fronte all'ingresso dell'ospedale Parini in viale Ginevra ad Aosta, dai tifosi milanisti della Sezione Aosta Curva Sud Milano.

"In un momento così non era facile trovare il modo per ringraziare sta combattendo in prima linea - spiegano sulla loro pagina Fb i supporter milanisti aostani - ma come è nostra usanza fare noi non ci tiriamo indietro. E mentre chiunque ci critica noi agiamo".

L'omaggio ai medici e al personale vuole essere di conforto "e supporto a chi ha qualche affetto che in questo momento sta lottando contro questo male o che è lui stesso a lottare per sconfiggerlo". L'augurio dei tifosi rossoneri è di rivedersi "quando avremo vinto questa battaglia" e si potrà tornare a gioire e soffrire per le squadre amate.