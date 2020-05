Bocce: Ripresa campionati A e A2 possibile con modifiche alle gare

Termineranno il 31 dicembre, quest'anno, i campionati del settore volo di serie A e A2 di bocce, mentre restano annullati i campionati cadetti. La proroga di stagione è determinata dal lungo stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19 e la pandemia quasi certamente influenzerà anche la ripresa della stagione, alla cui conclusione mancano solo due giornate.

Il presidente della sezione regionale della Federazione italiana bocce-Fib, Mauro Mongiovetto, ha annunciato che qualora i campionati di alto livello dovessero riprendere, saranno quasi certamente abolite le due gare a terne, in modo da evitare la presenza di troppe persone sul terreno di gioco. Le due prove non saranno sostituite e pertanto le partite saranno sulle 11 gare e non sulle 13 come previsto dal regolamento originale. "Prima del rispetto dell'andamento delle gare, dobbiamo garantire la massima sicurezza ai giocatori", ha precisato Mongiovetto rendendo note alle società le possibili modifiche di gioco.