Corsa in Montagna: Il presidente Wyatt indica il nuovo calendario

Vorrei ringraziare tutta la nostra comunità di mountain running per la loro pazienza e commenti positivi durante questo periodo difficile per tutti. Stiamo aggiornando il nostro calendario con le ultime informazioni che abbiamo dai nostri partner di eventi di gara. La nostra priorità è che le persone che partecipano o organizzano gli eventi siano sicure e quando sarà possibile iniziare a correre e iniziare gli eventi seguiremo le linee guida stabilite dai governi nazionali e locali dei luoghi in cui si svolgono le gare.

La situazione sta cambiando quasi quotidianamente, ma so che vorresti sapere cosa sta succedendo con gli eventi sul calendario WMRA che sono previsti per il 2020.

WMRA ha fissato una data cardine per il 29 maggio in cui invieremo una comunicazione ufficiale alle Federazioni atletiche nazionali per definire in quel momento quali cambiamenti saranno necessari ai nostri eventi sulla base delle ultime informazioni conosciute.

Ma per darti la situazione oggi per la WMRA è la seguente:

1. Le modifiche alla COPPA DEL MONDO saranno annunciate con nuove regole per la COPPA DEL MONDO che saranno necessarie per il 2020 alla fine di maggio.

2. I campionati mondiali di mountain bike WMRA / WMA in Austria sono in programma dal 4 al 6 settembre e sono in programma come previsto al momento della pubblicazione del presente avviso. WMRA pubblicherà un altro aggiornamento su questo evento il 29 maggio o in caso di modifiche alla data, lo pubblicheremo non appena ci verrà notificato.

3. I Campionati Under 18 hanno una nuova data il 17 ottobre. L'organizzazione è nei tempi previsti per questa nuova data.

4. I campionati mondiali di corsa in montagna e quelli di lunga distanza in programma per il 13 e 14 novembre a Haria, Lanzarote, al momento non hanno subito cambiamenti. WMRA è in contatto con l'organizzazione con consulenze di viaggio per questa località che potrebbero influire sulle squadre di viaggio. Ad oggi non sono previste restrizioni di viaggio specifiche a novembre.