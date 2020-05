Calcio: Sì del Governo, allenamenti degli atleti di sport di squadra in tutte le regioni

Prima un 'no', poi la concessione solo in due regioni; infine il ripensamento: il Viminale consente gli allenamenti individuali anche per i tesserati degli sport di squadra, nelle strutture private. Il sì è esteso a tutto il territorio nazionale a partire dal 4 maggio.

"E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali - si legge nell'ordinanza del Viminale - come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento".

"Ottime notizie - ha commentato Marco Tomassi, mister dell'Aosta 511 di calcio e calcio a 5 femminile - però la ripresa dovrà avvenire, laddove possibile, nel rispetto rigoroso di norme sanitarie che non so se oggi riusciremo tutti a rispettare. Bisognerà fare attente valutazioni".