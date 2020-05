Arti Marziali: Mixed Martial Arts Gamma sogna le Olimpiadi

La Global Association of Mixed Martial Arts (Gamma) associa le società di 80 paesi membri e "neel pieno di questa emergenza sanitaria senza precedenti che ha costretto molti paesi al lockdown e ha comportato la cancellazione di quasi tutti gli eventi sportivi e lo stravolgimento dei piani di allenamento degli atleti, GAMMA rimane concentrata sul suo obiettivo di sostenere lo sviluppo delle mixed martial arts in tutto il mondo", ha detto il Presidente Alexander Engelhardt.

Per questo Gamma GAMMA ha messo a disposizione dei giovani talenti delle mixed martial arts una piattaforma dove esibire le loro abilità e il loro talento.

GAMMA si ispira ai valori fondanti delle arti marziali: eccellenza, disciplina e rispetto ed è pienamente concentrata sul suo obiettivo di guidare e sorvegliare la crescita dello sport delle mixed martial arts.

In particolare nel settore dei dilettanti l'obiettivo di GAMMA è quello di dare una struttura trasparente e affidabile a uno sport in rapida ascesa fissando regole, assicurando fair play ed eguali opportunità per tutti. GAMMA inoltre si schiera decisamente contro ogni forma di doping, scorrettezza o discriminazione, costruendo un ambiente sano e inclusivo per i suoi atleti con l'idea di promuovere tra di loro il concetto di lavoro di squadra e uno stile di vita sano.

Ma l'obiettivo sul quale è impegnata la federazione GAMMA continua a persistere sulla via del riconoscimento Olimpico delle mixed martial art. Infatti, in quanto sport e fenomeno sociale emergente e in costante ascesa le mixed martial arts possano rappresentare uno strumento positivo di crescita per la comunità mondiale nonché traino per tutte le discipline da combattimento con cui si propone di dialogare e collaborare in modo costruttivo.