Giro d'Italia Virtual: Al via domani la quarta tappa con l'arrivo di Madonna di Campiglio cominciano le grandi salite

Domani, mercoledì 29 aprile, prenderà il via la quarta prova del Giro d’Italia Virtual: 25,9 km e 930 metri di dislivello con l'arrivo in salita di Madonna di Campiglio, parte finale della tappa 17 della Corsa Rosa (Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, da Villa Rendena).

Dopo le prime tre prove, la Classifica Generale vede l'Astana Pro Team in Maglia Rosa con un vantaggio di 14'30" sull'Androni Giocattoli - Sidermec e di 16'08" sulla Nazionale italiana.



I TEAM E I CORRIDORI AL VIA MERCOLEDÌ

La quarta frazione vedrà contrapposti i portacolori dell'Astana Pro Team Alexander Aranburu e Gorka Izagirre (vincitore di tappa al Giro d'Italia 2017) a George Bennett (ottavo nella Generale della Corsa Rosa 2018) e Jonas Vingegaard (Team Jumbo - Visma), Etienne Van Empel e Manuel Bongiorno (Vini Zabù KTM), Giovanni Carboni e Luca Covili (Bardiani CSF Faizanè). Il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 Alberto Bettiol e l’Under 23 Alessandro Fancellu difenderanno i colori della Nazionale italiana.

ISCRIZIONI, INFO E REGOLAMENTO SULLA NUOVA PIATTAFORMA WWW.GARMINVIRTUALRIDE.COM/IT



Al Giro d’Italia Virtual possono partecipare tutti gli appassionati, italiani e stranieri, che siano in possesso di un account Garmin Connect. Basterà iscriversi gratuitamente al sito web www.garminvirtualride.com/it, caricare i file GPX delle sette tappe del Giro d’Italia Virtual e installarli sul proprio ciclocomputer Garmin Edge. Cosa serve ancora? Solo un rullo interattivo Tacx o di altro costruttore, su cui collocare la propria bicicletta, da connettere all’Edge. A questo punto il “ciclista” potrà partecipare a tutte le tappe nelle date come da calendario. L'iscrizione sarà valida per tutte le tappe del progetto. L’area di iscrizione verrà divisa in 4 gruppi: Amatori, Legends, Pro e Woman che avranno quattro classifiche distinte. La piattaforma sarà in quattro lingue mentre il regolamento in italiano e inglese.



GLI SPONSOR DEL GIRO D’ITALIA VIRTUAL BY ENEL

In attesa di poter vivere la Corsa Rosa lungo le strade d’Italia, parte il Giro d’Italia Virtual by Enel, l’esperienza digitale della Corsa Rosa in collaborazione con Garmin Edge e Tacx e con gli official sponsor Castelli, Bianchi, NAMEDSPORT, Segafredo e Toyota.



RACCOLTA FONDI PER LA CROCE ROSSA ITALIANA ATTRAVERSO RETE DEL DONO

Il Giro d’Italia Virtual vivrà anche di un’iniziativa di raccolta fondi sul portale www.retedeldono.it/giro. Per tutto il periodo del Giro d’Italia Virtual, fino al 10 maggio, si potrà donare a favore della Croce Rossa Italiana che è attiva in prima linea fin dall'inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia. La campagna di crowdfunding si appoggia sulla piattaforma Rete del Dono, partner storico di RCS Sport, già coordinatore dei più importanti charity Program legati al mondo dello sport tra cui Milano Marathon e Gran Fondo Strade Bianche. Nelle ultime settimane Rete del Dono ha attivato oltre 70 campagne di raccolta fondi finalizzate all’emergenza Covid-19.

Inoltre Castelli si impegna a donare 5 euro alla Croce Rossa Italiana per ogni #Giro102 Race Jersey che verrà acquistata attraverso il sito castelli-cycling.com