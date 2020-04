Podismo: Cancellata la Edileco Run 24 prevista a ottobre

Sembrava fattibile, vista la programmazione autunnale, invece non lo è. Prevista per ottobre nelle vie del centro di Aosta, l'edizione 2020 della corsa a staffetta di 24 ore 'Edileco Run24' è stata cancellata.

Lo hanno comunicato oggi gli organizzatori in a stringata nota: "Siamo nati - si legge - per regalare a tutti un grande momento di festa dedicato al running e incentrato sullo stare insieme, sulla piazza, sulla collettività. Oggi purtroppo non ci sono le condizioni per poter soddisfare queste aspettative affrontando l'organizzazione dell'evento con entusiasmo e spensieratezza".

Sostanzialmente lo staff ha deciso di rinviare al 2021 la manifestazione perchè i tempi per realizzarla sono troppo risicati e ad oggi resta incerta la reale possibilità di riuscire entro ottobre a garantire la necessaria sicurezza sanitaria, non sapendo se e quanto sarà alto in autunno il rischio di contagio da Coronavirus.