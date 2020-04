Tennis: Soddisfazione nel mondo tennistico valdostano per Chiara Gerbino

Il tennis valdostano partecipa alla gioia della tennista Chiara Gerbino, 18 anni compiuti a marzo, ha ottenuto, dopo le rigidissime prove di selezione, in competizione con ragazzi di tutto il mondo, da card per entrare alla Lander University, nella Contea di Greenwood, nello stato della Carolina del Sud.

Si tratta di una delle più importanti accademie per la formazione dei campioni di numerose discipline. A favorire la promettente Chiare in un’opportunità davvero grande è stato proprio Enzo che quando la nipote lo raggiungeva per le vacanze se la portava al Tennis club e le insegnava i basilari della spettacolare disciplina dove i grandi successi si raggiungono con tanta passione e grande impegno.

A Greenwood, Chiara Gerbino, che vice in Sicilia, troverà Tomm aso Rossin, figlio di uno dei più grandi sommelier in attività, che da quattro anni frequenta l’accademia. Chiara, come si legge sui social, non ha vinto alla lotteria, ma ha visto premiato l’impegno e il sacrificio di tutta una vita. Impegnarsi a scuola e, allo stesso tempo, sudare sui campi da tennis per vincere tornei e salire classifica, significa avere la testa sulle spalle.

Merito anche del suo maestro Dario Mallia e alla sua famiglia che l’ha seguita con encomiabile devozione. “Il risultato – commenta zio Enzo – è anche un monito per tutti i giovani che non si devono scoraggiare, perché il merito, l’impegno, la determinazione e la cultura del lavoro, alla fine pagano. Tanti giovani, infatti, quando frequentano il lieco o le scuole superiori abbandonano invece è proprio allora che si deve imboccare la strada che può dare grandi successi.

Nella foto lo zio Enzo Gerbino soddisfatto per l'impresa riuscita alla nipote Chiara