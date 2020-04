COVID19 : l’association Les Trailers du Mont-Blanc fait un don de 15 000€ au personnel soignant

L'association responsable des bénévoles de l'UTMB® Mont-Blanc, Les Trailers du Mont-Blanc, a fait un don de 15 000€ aux hôpitaux français, italiens et suisses pour aider le personnel soignant qui fait face à la pandémie de Covid19. Une action qui s'inscrit dans l'ADN solidaire de l'association créée en 2004 qui oeuvre avec l'équipe d'organisation à l’intégration et la gestion des 2300 bénévoles de l'événement.



L'association a participé à part égale entre les 3 pays pour soutenir les hôpitaux du pays du Mont-Blanc durement sollicités par l'épidémie. Les dons français sont directement reversés aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, les dons suisses à l'Hôpital du Valais et les dons italiens à la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta.



"Nous sommes reconnaissants de l'aide indispensable apportée par le personnel soignant autour du Mont-Blanc. Nous souhaitons leur exprimer tout notre soutien avec ce don, de la Vallée d'Aoste, à la Haute Savoie en passant par le Valais", expliquent les trois présidents de l'association, Alberto Motta, Olivier Thétaz et Patrick Deschamps.



L'association Les Trailers du Mont-Blanc témoigne ainsi son soutien aux communautés qui vivent autour du Mont-Blanc et souhaite porter un message de solidarité quant à l'organisation de l’UTMB® Mont-Blanc 2020 prévu du 24 au 30 août.



“Je remercie chaleureusement l'Association Les Trailers du Mont-Blanc au nom de la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta pour avoir apporté une contribution au fonds que nous avons ouvert pour faire face au Covid-19. Leurs dons ont permis l'achat d'équipements de protection individuelle (masques, blouses) et de dispositifs médicaux (thermomètres et visières) pour l'hôpital de Parini et les services sociaux et sanitaires locaux", témoigne Pietro Passerin, président de la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta.



"L’ensemble du personnel de l’établissement remercie très chaleureusement ce geste et ne manquera pas de revenir vers l'association pour l'informer de l’attribution de cette contribution, qui est destinée au bien-être de l’ensemble du personnel soignant", a fait savoir Clarisse Chatagnier pour les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.

À propos des Trailers du Mont-Blanc

L'association est née à la suite de la première édition de l’Ultra-Trail® du Mont-Blanc en août 2003. Son objectif est de fédérer les bénévoles et amis français, italiens et suisses grâce à une organisation autonome et représentative des 3 pays.



C’est toujours la raison d’être des Trailers du Mont-Blanc : reconnaître les bénévoles qui s’engagent dans la réussite de l’UTMB® Mont-Blanc en formant un groupe solidaire attaché au succès de l’épreuve et à ses valeurs et leur apporter la pleine satisfaction de l’appartenance à cette grande famille qu'est l'UTMB® Mont-Blanc.



Avec le retentissement grandissant de l’événement, les bénévoles français, suisses et italiens se retrouvent chaque année au fil des éditions. Ainsi s’est constituée une grande famille, et chaque année l’association et l’équipe d’organisation convient les bénévoles à des journées de retrouvailles sur le terrain en France, en Italie et en Suisse.