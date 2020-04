Basket: Arriva il 'Gioco del Cestista' realizzato dalla Cmb Mont-Emilius

Il Coronavirus ha bloccato le attività sportive ma non la fantasia creativa degli istruttori del Cmb Mont-Emilius, Chiara Tamone e Andrea Citi.

Per i loro giocatori ma in realtà per tutti i bambini (e non solo) che devono trascorrere le giornate a casa invece che a scuola e nelle palestre, Chiara e Andrea hanno ideato 'Il Gioco del Cestista' allo scopo, spiegano, "di respirare divertendosi un po' di sano basket anche se restiamo a casa".

La tavola di gioco e le relative istruzioni sono allegate in formato jpeg a questo articolo e si possono ovviamente scaricare e stampare; per giocare occorrono colla, forbici, cronometro, pedine (allegate da ritagliare ma possono essere utilizzati anche legnetti colorati, pupazzetti ecc), un dado e una pallina. Vince chi arriva per primo alla casella finale ma durante il percorso si incontrano prove e ostacoli che devono essere superati pena il ritorno al punto di partenza.