Non solo Fill e Schnarf: tutti i protagonisti degli sport invernali che si sono ritirati dall'attività al termine della scorsa stagione

Sono numerosi gli atleti degli sport invernali che hanno deciso al termine della scorsa stagione di ritirarsi dalle competizioni agonistiche. Nello sci alpino, oltre a Peter Fill e Johanna Schnarf, spiccano gli addii di Andre Myhrer, Nina Haver-Loeseth e Tina Weirather. Nello sci di fondo si fermano il norvegese Eirik Brandsdal, lo svedese Teodor Peterson e lo svizzero Toni Livers, nel biathlon due pezzi da novanta come Martin Fourcade e Kaisa Makarainen, nello snowboard lo svizzero Kaspar Flütsch, mentre il bob perde il vicecampione olimpico Nico Walther. Ma ecco la lista aggiornata a questi giorni.



SCI ALPINO

- Christina Ackermann (Ger)

- Dustin Cook (Can)

- Peter Fill (Ita)

- Fritz Dopfer (Ger)

- Ana Drev (Slo)

- Nina Haver-Løseth (Nor)

- Andre Myhrer (Sve)

- Mats Olsson (Sve)

- Johanna Schnarf (Ita)

- Tina Weirather (Lie)



SCI DI FONDO

- Erik Bjornsen (Usa)

- Eirik Brandsdal (Nor)

- Elizabeth Guiney (Usa)

- Toni Livers (Svi)

- Andy Newell (Usa)

- Teodor Peterson (Sve)

- Thomas Wick (Ger)

- Stina Nilsson (Sve, passata al biathlon)



SALTO CON GLI SCI

- Fredrik Bjerkeengen (Nor)

- Gabriel Karlen (Svi)

- Martti Nomme (Est)

- Tomas Vancura (Cze)



COMBINATA NORDICA

- Constantin Schnurr (Ger)

- Lilian Vaxelaire (Fra)



BIATHLON

- Martin Fourcade (Fra)

- Michal Slesinger (Cze)

- Mario Dlder (Svi)

- Thierry Chenal (Ita)

- Kaisa Makarainen (Fin)

- Nadine Horchler (Ger)

- Celia Aymonier (Fra)

- Emily Dreissigacker (Usa)

- Myrtille Begue (Fra)

- Chardine Sloof (Sve)

- Synnove Solemdal (Nor)



FREESTYLE

- Arnaud Bovolenta (Fra)

- Maddie Bowman (Usa)

- Anton Grimus (Aus)

- Kai Mahler (Svi)



SNOWBOARD

- Kaspar Flütsch (Svi)



BOB

- Nico Walther (Ger)