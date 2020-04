L’Unione Ciclistica Internazionale fissa le date: partenza a fine agosto per il Tour de France, Giro d’Italia a ottobre dopo il Mondiale fissato a settembre

Lors d’une réunion (visioconférence) organisée aujourd’hui par l’Union Cycliste Internationale (UCI) dans le contexte de la pandémie actuelle de coronavirus, à laquelle a participé l’ensemble des principaux représentants des familles du cyclisme professionnel sur route – organisateurs (AIOCC, et dirigeants d’ASO, RCS, Unipublic et Flanders Classics), équipes (AIGCP) et coureurs (CPA) –, plusieurs décisions au sujet du remaniement du Calendrier International Route UCI 2020 ont fait l’objet d’un accord unanime de la part des différentes parties concernées :

-La période de suspension des compétitions du Calendrier International Route UCI a été prolongée d’un mois, jusqu’au 1er juillet, et jusqu'au 1er août pour les courses du calendrier UCI WorldTour.

-Le Tour de France est reporté et se déroulera cette année du 29 août au 20 septembre. La tenue de cette épreuve dans les meilleures conditions possibles est jugée capitale au vu de sa place centrale dans l’économie du cyclisme et pour son exposition, en particulier pour les équipes qui bénéficient à cette occasion d’une visibilité sans égale.

-Les Championnats du Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny (Suisse) sont maintenus aux dates fixées, soit du 20 au 27 septembre prochain. Le programme des compétitions reste inchangé.

-Le Giro d’Italia se disputera après les Mondiaux UCI sur route et sera suivi par la Vuelta Ciclista a España.

-Les Championnats Nationaux, organisés par les Fédérations Nationales, auront lieu le week-end des 22 et 23 août.

-Les Championnats d’Europe Route UEC sont maintenus.

-Les plus prestigieuses épreuves sur route d’un jour (les « Monuments »), soit Milano-Sanremo (Italie), le Tour des Flandres (Belgique), Paris-Roubaix (France), Liège-Bastogne-Liège (Belgique) et Il Lombardia (Italie), se dérouleront toutes cette saison, à des dates encore à définir.

-Le plus grand nombre possible d’épreuves du Calendrier International UCI, et notamment de l’UCI WorldTour, seront reprogrammées plus tard dans la saison.

L’UCI, en parallèle et en collaboration étroite avec les différentes parties concernées, poursuit son travail pour être en mesure d’annoncer au plus tard le 15 mai 2020 une version remaniée du calendrier de l’UCI Women’s WorldTour et une nouvelle version complète du Calendrier International UCI (courses masculines et féminines de toutes les disciplines du cyclisme). Ce calendrier restera toutefois conditionné à la situation sanitaire mondiale.

L’UCI se réjouit par ailleurs de l’accord signé hier par l’UCI, le CPA et l’AIGCP, tous trois représentés au sein du groupe de travail ad hoc mis sur pied par notre Fédération, concernant le cadre qui permettra aux équipes qui rencontrent des difficultés financières sérieuses de prendre les mesures nécessaires à leur survie tout en préservant les droits de leurs coureurs et de leur staff dans ce contexte incertain. Cet accord témoigne du sens des responsabilités des différents acteurs du cyclisme dans une période où l’unité est absolument indispensable pour limiter autant que faire se peut les effets négatifs de la crise.

Le Président de l’UCI David Lappartient a déclaré : « Je tiens à saluer les représentants des organisateurs, des équipes et des coureurs pour leur collaboration et leur engagement en ces temps difficiles. Nous avons encore du travail pour finaliser l’élaboration d’un Calendrier International UCI 2020 entièrement remanié en raison de la pandémie de coronavirus qui frappe le monde, mais une première étape très importante a été franchie aujourd’hui. De même, nous avons posé un cadre qui permettra de préserver les droits essentiels des coureurs et du staff des équipes tout en permettant de prendre les mesures nécessaires à la survie de ces dernières. Ensemble, nous parviendrons à traverser la crise et à reconstruire le cyclisme de l’après-Covid-19. »